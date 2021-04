Niñas lanzadas desde muro fronterizo están fuera de peligro: Cancillería ecuatoriana

Las dos menores a las que traficantes de personas lanzaron desde el muro fronterizo entre México y Estados Unidos se encuentran "fuera de peligro", aseguró este jueves la Cancillería ecuatoriana al calificar de "execrable" el abandono de las dos niñas.

Medios locales han transmitido unas imágenes en las que se aprecia a un sujeto que desde lo alto del muro pasa a las menores al otro lado de la frontera y las pequeñas caen al piso, tras lo cual el individuo baja para el otro lado de la divisoria y se aleja junto a otra persona adulta.

Smugglers, under cover of night, scaled a 14 ft. border barrier and cruelly dropped 2 young children in the middle of the New Mexico desert. The girls, ages 3 & 5, were left miles from the nearest residence. Thank you STN Agents for rescuing these children! @CBP @CBPWestTexas pic.twitter.com/U91y2g8Lk1 — Gloria I. Chavez (@USBPChiefEPT) March 31, 2021

"En atención al execrable abandono de dos niñas ecuatorianas, arrojadas por traficantes de personas desde el muro, en la frontera entre Estados Unidos y México, la Cancillería informa que, a través del Consulado del Ecuador en Houston, se encuentra prestando todo su contingente para precautelar el bienestar de las menores", indicó la Cancillería en un comunicado.

Añadió que, al momento, las pequeñas "se encuentran fuera de peligro y recibiendo la atención necesaria".

Foto: Twitter @cuevasnews

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana "condena y rechaza este inhumano e irracional accionar de quienes delinquen traficando ilícitamente con migrantes", reza la nota oficial.

Asimismo, la Cancillería exhorta a las familias y padres evitar exponerse o exponer a sus hijos a los peligros que conlleva la migración irregular.

Tradicionalmente, Estados Unidos, en América, así como España e Italia, en Europa, han sido los destinos de los migrantes ecuatorianos, que buscan mejores condiciones de vida en el exterior debido a la complicada situación del país andino.