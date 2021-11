No más llamadas tras tu hora de salida; así es la nueva Ley de Teletrabajo en Portugal

El confinamiento por la pandemia de Covid-19 llevó a una modalidad de trabajo a distancia con un sistema híbrido, donde en ocasiones los empleados ocupaban más tiempo del marcado en su jornada. Para países de Europa esta modalidad es conocida como 'Teletrabajo' la cual se caracteriza por tener una línea única de comunicación entre el subordinado y el patrón.

Tal modalidad llevaba a los patrones a buscar por llamadas a sus empleados a pesar de haber concluido su horario. Sin embargo a la fecha este escenario ha sido retirado oficialmente de las normas en Portugal, gracias a su nueva Ley de Teletrabajo.

¿De qué va la nueva Ley de Teletrabajo en Portugal?

De acuerdo con medios locales, el Parlamento de Portugal aprobó desde este 5 de noviembre una norma que regula la conexión digital con la cual jefes, directivos y empresarios deberán resistirse a buscar a sus empleados cuando su jornada haya finalizado.

Según informa la agencia EFE esta nueva Ley refiere al "derecho a desconectar" por parte del empleado. En uno de sus artículos se estableció la obligación al "deber de abstención de contacto".

¿A qué se refiere el “deber de abstención de contacto”?

Según fuentes locales, esta obligación prohíbe al patrón la "vigilancia" hacia el trabajador vía telefónica. Mientras que los costos del sistema de teletrabajo en energía y telecomunicaciones serán asumidos por la organización.

Por otro lado la hora de comida "godín" de Portugal tendrá que ser respetada en su totalidad, pues con el nuevo sistema los patrones no podrán eliminar tal prestación.

No obstante, el nuevo régimen tendrá que ser formalizado por escrito, luego de que ambas partes lleguen a un común acuerdo, lo anterior tendrá sustento de acuerdo a la actividad laboral que presente el empleado.

Según el informe esta nueva Ley de Teletrabajo exentó a las pequeñas y medianas empresas de dicha nación, pues éstas habitualmente laboran con menos de 10 trabajadores y lo que anula el acuerdo mencionado.

¿Qué es el teletrabajo?

Según indica el propio documento, el teletrabajo se origina cuando al empleado se le permite realizar actividades laborales desde su hogar u otro punto donde pueda conectarse al sistema de la empresa.

No obstante, señala la Ley, a diferencia del home office, el teletrabajo no es un sistema híbrido como se conoce en México. La principal diferencia radica en el sistema de comunicación, pues este se ejecuta a través de una línea telefónica privada, lo cual no se presenta en nuestro país.

