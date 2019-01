"Nunca he trabajado para Rusia", asegura Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que "nunca" ha "trabajado para Rusia", rechazando informaciones divulgadas por la prensa que han generado dudas sobre sus vínculos con Vladimir Putin.

Mundo FBI investigó si Trump trabajó para los rusos



Este comentario de Trump a periodistas fue hecho después de que se publicaran recientemente dos piezas sobre el tema en la prensa: El Washington Post reportó que el presidente no informó a sus más cercanos colaboradores del contenido de sus conversaciones privadas con Putin y The New York Times reveló que el FBI abrió una investigación para determinar si el mandatario actuó a favor de Rusia al despedir al director de esa agencia de investigación en 2017.