Occidente tiene miedo de ayudar a Ucrania: Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, reprochó que a pesar del apoyo que los países expresan a Ucrania, los ucranianos tendrán que defender su estado por su cuenta.

“Nos quedamos solos para defender el estado. ¿Quién está listo para pelear con nosotros? Honestamente, no los veo. ¿Quién está dispuesto a dar a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN? Honestamente, ¡todos tienen miedo! Les digo a todos los socios de nuestro estado: ahora es un momento importante, se está decidiendo el destino de nuestro país”.

Durante un video grabado a la nación de Ucrania, el mandatario cuestionó: ¿estás con nosotros? Responden que están con nosotros, pero no están listos para llevarnos con ellos a la Alianza. Hoy pregunté a 27 líderes europeos si Ucrania se uniría a la OTAN, pregunté directamente. Todo el mundo tiene miedo. No contestan”, dijo.

El presidente ucraniano agregó que las tropas de sabotaje rusas ingresaron Kiev, a la capital del país durante el primer día de la ofensiva rusa.

“Las fuerzas de sabotaje enemigas entraron en Kiev. Le pido a la gente de Kiev que tenga cuidado, que se adhiera a las reglas del toque de queda. Permanezco en la sede del gobierno junto con todos los que se necesitan para el trabajo del gobierno central, dijo el presidente”.

Según Zelensky, el objetivo principal del enemigo es el presidente de Ucrania y su familia, que no abandonaron el territorio de Ucrania a causa de la invasión rusa.

“Me quedo en la capital, mi familia también está en Ucrania, mis hijos también están en Ucrania. Mi familia no son traidores, sino ciudadanos de Ucrania. Pero dónde están ahora, no tengo derecho a decirlo. Según la información de que disponemos, el enemigo me ha designado como objetivo número uno, mi familia como objetivo número dos. Quieren destruir Ucrania políticamente destruyendo al jefe de Estado”, enfatizó.

Zelensky también resumió los resultados del primer día de la guerra entre Ucrania y Rusia. Según él, las Fuerzas Armadas de Ucrania perdieron 137 defensores, incluidos 10 oficiales. Otros 316 soldados ucranianos resultaron heridos. El jefe de estado señaló que en la isla de las Serpientes , todos los soldados ucranianos murieron heroicamente: defendieron la isla hasta el final.