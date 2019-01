ONU cifra en 40 los muertos y 850 los detenidos en actos de apoyo a Guaidó

Ginebra.- Naciones Unidas cifró hoy en más de 40 los fallecidos y en 850 los detenidos en torno a las protestas ocurridas la semana pasada en rechazo al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro y de apoyo al autoproclamado presidente Juan Guaidó.



Entre los fallecidos, al menos 26 murieron por disparos de miembros de las fuerzas de seguridad o grupos armados de apoyo al régimen bolivariano, destacó en rueda de prensa el portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Rupert Colville.



"Cinco de ellos fallecieron presuntamente en registros ilegales de las fuerzas de seguridad en barriadas humildes", usualmente en zonas donde se habían producido manifestaciones, y 11 en saqueos ocurridos paralelamente a las protestas, destacó la fuente oficial.



Uno de los fallecidos, por otro lado, fue un miembro de la guardia nacional bolivariana presuntamente asesinado durante las protestas en el estado venezolano de Monagas, en el noreste del país.



Colville subrayó que entre los detenidos hubo al menos 77 menores de edad, y que el 23 de enero, el día de mayores protestas, fueron arrestadas 696 personas, "el mayor número registrado en un sólo día (en ese país) durante los últimos veinte años".



El portavoz recordó que la alta comisionada de la ONU para las Naciones Unidas, la chilena Michelle Bachelet, fue invitada hace varias semanas a visitar Venezuela, pero reconoció que aún se está lejos de reunir las condiciones para tal viaje.



"Normalmente se haría una visita preliminar para asegurarse de que vale la pena hacer el viaje y que ella va a tener acceso libre a organizaciones no gubernamentales, pero no estamos cerca de este punto por ahora", subrayó.



La portavoz de Naciones Unidas en Ginebra, Alessandra Vellucci, añadió en la misma rueda de prensa, con respecto a si el organismo internacional reconoce o no a Guaidó como presidente de Venezuela, que "el secretario general de la ONU no tiene autoridad para brindar reconocimiento a líderes".



"Lo que podemos hacer es ofrecer a nuestros oficiales para que apoyen una mediación en aras de resolver la crisis", señaló la portavoz, quien añadió que agencias de la ONU como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia trabajan en suelo venezolano para atender necesidades humanitarias.