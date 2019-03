Para Fox News, El Salvador, Honduras y Guatemala ¡son países mexicanos!

El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, aseguró que recortará ayuda a “tres países mexicanos”, así lo reportó el canal de noticias, Fox News.

Fue durante la transmisión del programa Fox & Friends que un error les valió una ola de críticas, ya que en la pantalla aparecía escrito “Trump corta la ayuda de EU a tres países mexicanos” mientras que los conductores hablaban de que había aumentado el flujo de caravanas migrantes en busca del “sueño americano”, el gobierno de Estados Unidos había anunciado que pondría fin a la ayuda para seguridad y desarrollo de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Fueron tantas las críticas que los presentadores tuvieron que ofrecer una disculpa a los televidentes asegurando que este error “nunca debió haber ocurrido”.

Tuvimos un gráfico inexacto en la pantalla mientras abordábamos esta historia. Sólo queremos ser claros, la financiación se está notando a los tres países centroamericanos. Nos disculpamos por el error, nunca debió haber ocurrido





pic.twitter.com/cHvw7ubpg4 — Blake News (@blakehounshell) March 31, 2019





En redes sociales recibieron varios comentarios:

"Así que muchos de los países mexicanos son impresionantes: Guatemexico, Belizexico, Mexica Rica, y la lista continúa".

"¡Exactamente! En Bozil tenemos selvas mortales y en Argentay, hay un tipo de taco llamado empanada que es realmente delicioso. Usted puede comer los de Cheru mexicanos también".

"¿Estás seguro de que Bozil es mexicano? Pensé que era del sur de México, que es totalmente diferente".