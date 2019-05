Policía cierra zona aledaña a Downing Street por "objeto sospechoso"

Londres.- La Policía británica cerró hoy las calles que conducen a la avenida Whitehall en el corazón de esta capital, en los alrededores a Downing Street, como medida de seguridad, ante la presencia de un "objeto sospechoso".

En un mensaje en su cuenta oficial en Twitter, la Policía Metropolitana informó que ha establecido cierres en las calles aledañas a Whitehall, entre ellas Downing Street, donde se encuentra la sede del gobierno británico, mientras se evalúa el "artículo sospechoso".

"Cierres temporales de carreteras en los alrededores de Whitehall, mientras que el artículo sospechoso es evaluado. La policía asistió a las 12:01 horas de hoy. Los oficiales especializados ahora están presentes", indicó el tuit de la Policía.

Medios locales informaron de inmediato la emergencia en los alrededores de Whitehall y reportaron que elementos policiales desalojan la zona y están haciendo retroceder a las personas, mientras que un robot de búsqueda de bombas se encuentra ya inspeccionando el lugar en busca del paquete.