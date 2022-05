Policía de Toronto dispara contra hombre que caminaba con un rifle; cierran 4 escuelas

Policía de Toronto, Canadá, informó este jueves que disparó a un sospechoso que portaba un rifle y caminaba libremente por las calles de Port Union, mientras escuelas se encontraban realizando medidas de seguridad.

Las autoridades aseguraron que el sospechoso resultó herido en la interacción y se encuentra detenido, pero no dio más detalles sobre su estado de salud, de acuerdo con medios locales.

A pesar de que se dijo que no hay razones para creer que existe una amenaza para la sociedad, cuatro escuelas decidieron cerrar mientras oficiales continuaron resguardando la zona.

La autoridades, a través de sus redes sociales, aseguraron que se realiza un operativo ante la presencia del hombre armado, la cual fue reportada por vecinos en inmediaciones de una escuela en el sector de Marberley Crescent.

El sospechoso fue descrito como un hombre blanco, de alrededor 20 años de edad, que vestía con un abrigo largo y sombrero blanco.

PERSON WITH A GUN:

Maberley Cres + Oxhorn Rd

12:57

- Reports of a man walking on the street carrying a rifle

- Nearby school in lockdown

- Desc as male, late teens early 20s, white ball hat, 3/4 length coat

- Officers on scene#GO989882

^lb — Toronto Police Operations (@TPSOperations) May 26, 2022

Posteriormente, autoridades pidieron a los padres de la Escuela William Davis Jr. acudir por sus hijos al no existir ninguna amenaza.

El Jefe del Servicio de Policía de Toronto se encuentra en el lugar para continuar con la investigación y se espera una declaración ante los medios de comunicación.