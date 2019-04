¿Por qué la vaca es sagrada en la India?

En la India, a la vaca se le venera como fuente de alimento y símbolo de la vida, por lo cual no debe ser matada. Sin embargo, no se hacen rituales de adoración ni tampoco se le tienen consideraciones y cuidados especiales.

Sin embargo, en el hinduísmo, una de las religiones más antiguas del mundo, se celebra el Día de la Vaca durante la luna creciente del mes de noviembre (karttika). Se le conoce como la fiesta de Gopastami, durante la cual se les baña y decora en el templo, y se dan ofrendas para que su vida continúe. Es el único día.

Antiguamente se realizaban sacrificios de ganado a los dioses y se comía su carne; se mataban toros, pero las vacas que producían la leche no se tocaban.

Incluso, en textos religiosos se nombra a la vaca como Devi (la diosa) y Aditi (madre de los dioses). Es por ello que se anima a practicar el vegetarianismo.

Esto también tiene que ver con cuestiones económicas, resulta caro sacrificar vacas por motivos espirituales, mientras que una vaca viva produce leche y combustible, entre otros beneficios .

En la actualidad, los hindúes no comen carne y, por lo general, las familias tienen una vaca lechera en casa, a la que le otorgan el mismo trato que a los demás miembros de la familia.

RELIGIONES

La religión es una parte muy importante en la cultura india, en sus tradiciones y su forma de vida, esto a pesar de que su Constitución establece que es un Estado laico.

Considerado uno de los países más espirituales del mundo, en el país conviven más de 10 religiones activas y poderosas; aquí las principales:

Hinduismo. Es practicado por el 82% de la población india, aproximadamente mil millones de personas. Sus seguidores la consideran una “filosofía” o “estilo de vida” más que una religión, ya que no tiene fundador/a, no tiene “iglesia” o autoridad centralizada, no tiene dogmas, creencias o prácticas recogidas en un único libro. Para el hinduismo la presencia divina se manifiesta en todas las cosas. Cualquier objeto, cualquier persona, puede ser divinizado.

Islam. Unos 200 millones de personas en la India, un 14% de sus habitantes, son musulmanes. Se trata de una religión monoteísta basada en el Corán, que contiene las enseñanzas dictadas por Alá, el único Dios, al profeta Mahoma. Promueve la profesión de la fe, la oración, la limosna, el ayuno en los meses del Ramadán y la peregrinación a La Meca. Además, destaca el abandono de la idolatría, lo que contrasta claramente con el colorista hinduismo.

Cristianismo. Se calcula que sólo un 2,5% de la población india lo practica, (unos 30 millones de personas). Su práctica está muy vinculada al pasado colonial del país y al gobierno de ingleses, portugueses y franceses en distintos momentos y regiones. La mayoría de los cristianos indios son católicos (un 60%) y es una religión mucho más extendida en el sur que en otras regiones del país.

Sikhismo o sijismo. En el país hay unos 20 millones de sikhs, que representan un 2% de la población total. Creen en un único dios y en las enseñanzas de sus diez gurús, recogidas en el libro sagrado. Se oponen frontalmente al sistema de castas y aplican lo que se conoce como las 5 “k”: kesh o pelo largo sin cortar; khanga, un peine de madera que siempre deben llevar consigo; kara, un brazalete de metal; kacha o ropa interior de algodón; kirpan, una daga que siempre les acompaña.

Budismo. Practicada por unos 10 millones de indios, aproximadamente el 1% de la población. Se basa en las enseñanzas de Siddhartha Gautama, conocido como Buda, y no creen en dios alguno ni tienen dogmas. Anima a sus seguidores a entrenar y desarrollar la mente para intentar comprender mejor el Universo o la realidad, y a ofrecer respeto y amor a todos los seres, Redacción

VEGETARIANISMO

Según las cifras oficiales, entre el 23% y el 37% de la población de la India sigue una dieta vegetariana.

Sin embargo, una investigación reciente realizada por el antropólogo Balmurli Natrajan y el economista Suraj Jacob establece que estos números podrían estar inflados por "presiones culturales y políticas".

De acuerdo con la información presentada por la BBC, las personas evitan decir que comen carne, especialmente carne de res, y prefieren afirmar que son vegetarianos.

Pero hay evidencia que demuestra que algunos de los datos oficiales son subestimados "considerablemente" por que la carne de res está "en medio de luchas culturales y de identidad grupal en India".

Tomando todo esto en cuenta, dicen los investigadores, sólo el 20% de los indios tienen en realidad una dieta basada en vegetales, lo que es mucho más bajo de lo que sugieren los estereotipos y las afirmaciones.

La realidad es que millones de indios, incluidos los dalits o "intocables", musulmanes y cristianos, consumen carne de res. Redaccion