Presidente de Google comprometido con EU, asegura Trump

El presidente Donald Trump dijo el miércoles que el CEO de Google, Sundar Pichai, al que acusó antes de ayudar indirectamente al Ejército chino, le garantizó que está "totalmente comprometido" con la seguridad de Estados Unidos.

"Me acabo de reunir con @sundarpichai, presidente de @Google, que obviamente está muy bien", tuiteó el mandatario tras una reunión en la Casa Blanca. "Me aseguró con firmeza que está totalmente comprometido con el Ejército de Estados Unidos, no con el chino".

Hace unos 15 días Trump se había quejado de que Google estaba "ayudando a China y a su ejército" con sus actividades comerciales en ese país.

El general Joseph Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo a su vez al Congreso que "el trabajo que Google está haciendo en China está beneficiando indirectamente" a las fuerzas armadas chinas.

El oficial de mayor rango en Estados Unidos también instó a los gigantes tecnológicos del país a acelerar el desarrollo de la nueva tecnología 5G para que los mercados estadounidenses no dependan de las innovaciones chinas, como las de la compañía Huawei.

Dominar el 5G "es de interés nacional", aseguró el general.

Washington sospecha que la tecnología de Huawei podría abrirle la puerta a Pekín para que se meta en las comunicaciones estadounidenses.

Un portavoz de Google dijo que Pichai tuvo "conversaciones productivas" con Trump sobre "invertir en el futuro de las fuerza laboral estadounidense, sobre el crecimiento de tecnologías emergentes" y sobre el "compromiso de trabajar junto al gobierno estadounidense".