Presidente de Guatemala tiene Covid-19, pide a gabinete hacerse pruebas

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, reveló el viernes que padece de COVID-19 pero aseguró que sus síntomas son leves y que trabajará desde la casa durante los próximos días, mientras permanece de reposo.

El anuncio del contagio del mandatario de 64 años se da justo cuando la nación centroamericana reabrió el viernes sus fronteras y su aeropuerto a vuelos comerciales, tras un cierre de seis meses para frenar la propagación del virus.

"No tengo fiebre, tengo un poco de tos, no tengo secreción, mi tos es totalmente seca. Estoy siendo nebulizado para evitar complicaciones pulmonares", dijo Giammattei en cadena nacional. "Me han mandado reposo, que trabaje aquí en la casa, que no salga, será por unos 10, 12 días", añadió.

A la población le informo sobre mi situación actual y las medidas que tomaremos con mi equipo de trabajo. #GuatemalaMeDaFuerza https://t.co/WhPUB5sL62 — Alejandro Giammattei (@DrGiammattei) September 18, 2020

El mandatario informó que pidió a todo su gabinete que se haga la prueba para detectar el coronavirus pues estuvieron juntos en un evento el 15 de septiembre en la conmemoración del Día de la Independencia, cuando él no usó cubrebocas mientras daba un discurso en el Congreso y saludó a muchos legisladores.

Poco después de conocerse del contagio del presidente, su Gobierno informó que el ministro de Cultura, Felipe Aguilar, también salió positivo a COVID-19 con síntomas leves.

Giammattei, quien fue diagnosticado en su juventud con esclerosis múltiple, una enfermedad que lo obliga a moverse con muletas, dijo que la prueba en la que salió positivo era la sexta que se le practica en lo que va de la pandemia, la cual ha dejado 84 mil 344 casos en su país y 3 mil 076 fallecidos.