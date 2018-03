Putin es reelecto en Rusia con 71.9% de votos, según sondeo

El presidente ruso, Vladímir Putin, obtuvo el 71.97 % del apoyo de los electores en las elecciones presidenciales celebradas hoy en Rusia, según los primeros resultados oficiales con el 21.33 % de los votos escrutados.



En segundo lugar quedó el candidato comunista, Pável Grudinin, con un 15.90 %, según informó la Comisión Electoral Central (CEC).

Foto: Reuters

Los rusos votaron hoy en masa en las presidenciales, pero los más jóvenes, especialmente en las grandes ciudades, optaron por dar la espalda a una votación que escenificará la más que probable reelección del jefe del Kremlin.



"Yo no voy a votar. Estoy en contra de estas elecciones. No las reconozco. Es un circo, un ritual para que Putin salga reelegido. Todo el mundo lo sabe", comentó a Efe Elizaveta, una estudiante moscovita de 22 años.



Putin mantendrá el cargo seis años más y arengó a los rusos a votar por el futuro de un país aislado por las sanciones occidentales y sus compatriotas le obedecieron a pies juntillas a juzgar por una afluencia de votantes que no se recordaba desde hacía años.