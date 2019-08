Fundador de sitio web ligado a tiroteos en EU dice que creó "un monstruo"

El creador de una plataforma de mensajería online de extrema derecha relacionado con tres tiroteos en los que murieron decenas de personas se autodescribió como un "ingenuo e ignorante", al tiempo que comparó a 8chan con el monstruo de Frankenstein, sin límites a su extremismo.

El estadounidense Fredrick Brennan, de 25 años y residente en Filipinas, dijo que la plataforma libre que creó en 2013 se ha convertido en un enjambre de supremacismo blanco, odio anónimo y neonazismo desde que la vendió a un compatriota e indicó que "a veces" siente algo de culpa.

As I told @RealEnverHoxha, 8chan only should be shut down due to Jim's chaotic administration. 8chan is full of incitements to violence. Literal mass murderers are using it but they don't seem to care. "Embrace infamy," the edgelords who run it say. They're laughing with Brenton. — Fredrick Brennan (@HW_BEAT_THAT) August 4, 2019

Si pudiera dar marcha atrás y no crear 8chan, probablemente lo haría

La firma de ciberseguridad estadounidense Cloudflare eliminó a 8chan como cliente después de que un joven que, según las autoridades, realizó publicaciones en la plataforma sobre una "invasión hispana", mató a 22 personas el sábado en un supermercado Walmart en El Paso, Texas.

Foto: captura de pantalla

El sitio web también fue utilizado por el hombre que atacó en marzo dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, matando a 51 personas, y aportó inspiración un mes más tarde al autor de una agresión armada contra una sinagoga en Poway, California.

"Ha llegado a un punto en que si un asesino de masas quiere hacer una matanza, elige 8chan para publicar su manifiesto", dijo Brennan.

La página principal de 8chan despliega de manera destacada la frase "acepta la infamia", lo que atrae a gente afectada por una gran ira, señaló. "Parece que no hay otro lugar donde ir en términos de lo extremo que es".

El propietario del sitio, el veterano del Ejército Jim Watkins, también vive en Filipinas. Reuters intentó contactar con él en varias ocasiones, sin éxito.