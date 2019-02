¿Quieres atrapar narcos como a El Chapo? La DEA necesita tu ayuda

La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) publicó una vacante para formar parte de sus filas y combatir el crimen organizado.

En su mensaje de Twitter, la agencia que atrapó a El Chapo Guzmán, reta a la comunidad para unirse e incluso los invita a cambiar y apoyar a la comunidad estadounidense en la ofensiva de este tipo de crímenes de impacto mundial.

“¿Listo para una misión como ninguna otra? Marca la diferencia en un momento en que los estadounidenses te necesitan más. ¡Retate a ti mismo!”, destaca el mensaje en su convocatoria en su página oficial.

"¿Quieres perseguir a los narcotraficantes más grandes del mundo: los reyes como El Chapo? ¿Quieres hacer una diferencia como un Agente Especial #DEA? Averigüa si tienes lo que se necesita”.

Al parecer este mensaje no fue recibido con gran entusiasmo, ya que algunos internautas respondieron de manera negativa.

Uno de los usuarios respondió de manera irónica: “¿quieres seguir siendo un peón en la versión global de la guerra contra las drogas que indirectamente financiamos con el fin de mantener nuestros empleos y la amenaza 24/7 en tiempo real?".

Want to go after the biggest drug traffickers in the world - kingpins like "El Chapo?" Want to make a difference as a #DEA Special Agent? Find out if you have what it takes: https://t.co/C4eosE0bFG pic.twitter.com/kNfAywFAnf — DEA HQ (@DEAHQ) 12 de febrero de 2019