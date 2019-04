Reacciones en el mundo contra detención de Julian Assange

Londres.- La detención de Julian Assange provocó diversas reacciones por parte de funcionarios y personas en todo el mundo, que utilizaron las redes sociales para manifestar su postura y convertirse el hecho en trending topic.

Reino Unido, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el exconsultor de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA), Edward Snowden, la Unión Europea y autoridades rusas, fueron algunos de los que expresaron su sentir al líder de WikiLeaks, quien estaba refugiado en la embajada de Ecuador desde hace siete años.

“Los críticos de Assange pueden celebrar, pero es un día sombrío para la libertad de prensa”, indicó Edward Snowden en la red social Twitter.

Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of--like it or not--award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP — Edward Snowden (@Snowden) 11 de abril de 2019

“Las imágenes del Embajador de Ecuador invitando a la policía secreta a ingresar en la embajada para arrastrar afuera a un editor -que guste o no- de material periodístico terminará en los libros de historia”, manifestó.

La primera ministra británica Theresa May dijo que “nadie está sobre la ley (…) Assange fue arrestado por violar su arresto domiciliario en 2012 y por una petición de extradición de Estados Unidos”.

Agradeció además el profesionalismo de la policía al realizar el arresto del fundador de WikiLeaks, quien ya se encuentra en la corte de Westminster.

En un comunicado, la policía británica señaló que el periodista fue apresado en virtud de una orden de arresto emitida por la Corte de Magistrados de Westminster (Londres) el 29 de junio de 2012, cuando el australiano decidió no presentarse ante la Justicia.

"Estrangular la libertad" al arrestar al fundador de WikiLeaks. "La mano de la 'democracia' estrangula la libertad", dijo la portavoz de la diplomacia rusa, Maria Zajárova, mientras que el que portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov apuntó; "esperamos que todos sus derechos sean respetados".

Por su parte el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, rechazó la detención de Assange, dijo que algo que “la humanidad jamás olvidará. Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará".

"El traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno, (presidente de Ecuador) permitió que la policía británica entre a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange", refirió el mandatario en Twitter.

El traidor más grande de la historia ecuatoriana y latinoamericana, Lenín Moreno, permitió que la policía británica entre a nuestra embajada en Londres para arrestar a Assange.

Moreno es un corrupto, pero lo que ha hecho es un crimen que la humanidad jamás olvidará. https://t.co/GwZ4OLreuo — Rafael Correa (@MashiRafael) 11 de abril de 2019

Correa, quien dio asilo a Assange, cuando era presidente y después le dio la nacionalidad ecuatoriana agregó que Moreno "ha demostrado su miseria humana al mundo, entregando a Julián Assange -no solo asilado, sino también ciudadano ecuatoriano- a la policía británica", algo que pone su vida "en riesgo y humilla al Ecuador".

Moreno, explicó este jueves que tomó la decisión de retirar el asilo diplomático al fundador de Wikileaks por violar convenciones internacionales y el protocolo de convivencia.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario ecuatoriano escribió: “Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia”.

Ecuador decidió soberanamente retirar el asilo diplomático a Julian Assange por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia. #EcuadorSoberano pic.twitter.com/V02pvvtPY0 — Lenín Moreno (@Lenin) 11 de abril de 2019

Elisabeth Massi Fritz, abogada de una mujer sueca que acusó a Julian Assange de delitos sexuales, tuiteó que ella y su cliente se sorprendieron por su arresto, pero dijeron que lo esperaban desde 2012.

“Mi cliente y yo acabamos de recibir la noticia de que Assange ha sido arrestado en Londres. Comprensiblemente, fue un shock para mi cliente de algo que hemos querido y hemos esperando desde 2012 finalmente haya ocurrido”, refirió.

El líder catalán independentista, Carles Puigdemont refirió; "Estoy muy consternado por la detención de Julian Assange en Londres. Los derechos humanos y especialmente la libertad de expresión están siendo atacados una vez más en Europa".

"Nos han informado hace unos minutos y como norma general no improvisamos una posición sobre acontecimientos que se están desarrollando mientras estamos en el podio", indicó el portavoz jefe de la Comisión Europea, Margaritis Schinas.

I am deeply shocked by the arrest of Julian Assange in London. Human rights, and especially freedom of expression, are under attack once again in Europe | @DefendAssange#FreeJulianAssange https://t.co/bVCCG7Hdk6 — Carles Puigdemont (@KRLS) 11 de abril de 2019

Durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario, apuntó que la Comisión Europea seguirá "de cerca" la detención del activista y agregó que se trata de un asunto en manos de los jueces.

Assange era buscado por la justicia estadounidense por las filtraciones de su portal WikiLeaks. El Departamento de Justicia de Estados Unidos tenía preparada una acusación judicial, luego de la divulgación de herramientas cibernéticas de la CIA y cómo el gobierno estadounidense tuvo un papel en la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.