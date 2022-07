Gobiernos de todo el mundo lamentan asesinato de exprimer ministro Shinzo Abe

Este viernes el exprimer ministro de Japón, Shinzo Abe, falleció tras ser atacado por un hombre mientras pronunciaba un discurso en una calle de Nara, Japón.

Abe, de 67 años, fue víctima de varios disparos mientras pronunciaba un discurso previó a los comicios parlamentarios que se celebran este domingo en el país asiático.

Los servicios médicos del hospital universitario de Nara anunciaron en rueda de prensa que Abe falleció a las 17:03 hora local a consecuencia de las heridas sufridas en varias arterias y daños en el corazón.

Gobiernos y políticos lamentaron el fallecimiento de Shinzo Abe

Tras darse a conocer el fallecimiento del exprimer ministro, diversos representantes de gobiernos al rededor del mundo lamentaron el ataque contra el funcionario.

En el caso de nuestro país, el canciller Marcelo Ebrard señaló que fue informado de la muerte del político japones a través de la embajada de México en Japón, y mandó sinceras condolencias a su familia, amigos y al pueblo japonés.

Asimismo, señaló que la embajada de México ubicada en la ciudad de Tokio colocó la bandera nacional a media asta por el asesinato del exprimer ministro.

Me informa nuestra embajadora en Japón, Melba Pria, le han confirmado la muerte del Ex-Primer Ministro Shinzo Abe. Nuestras sinceras condolencias a su familia, amigos y al pueblo japonés por su enorme pérdida acaecida el día de hoy. Descanse en paz.

El presidente ruso Vladimir Putin lamentó el viernes una "pérdida irreparable" tras la muerte del exprimer ministro japonés.

"Les deseo (...) valor ante esta gran pérdida irreparable", declaró Putin en a través de un telegrama dirigido a la madre y a la viuda de Shinzo Abe, según un comunicado del Kremlin.

"Hermosos recuerdos de este hombre notable permanecerán para siempre en los corazones de aquellos que lo conocieron", subrayó.

Más temprano, el gobierno ruso se dijo "profundamente entristecido" por la muerte del ex primer ministro de Japón, elogiándolo como un "patriota".

"Estamos profundamente entristecidos por las noticias de Japón", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien condenó "enérgicamente este atentado".

Por su parte, el presidente de Ucrania Vlodimir Zelenski lamentó el "brutal asesinato" de Abe y extendió su pesame al pueblo japones.

Por su parte, el presidente de Ucrania Vlodimir Zelenski lamentó el "brutal asesinato" de Abe y extendió su pesame al pueblo japones.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, condenó este viernes el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe y lamentó la pérdida de un "líder visionario".

En una reunión con sus homólogos de Japón y Corea del Sur durante una reunión del G20 en Bali, Indonesia, el jefe de la diplomacia estadounidense subrayó que Abe había "llevado las relaciones" entre Estados Unidos y Japón, "al más alto nivel".

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, afirmó este viernes sentirse "profundamente entristecido" por la muerte del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe, a quien se refirió como un "amigo".

"Estoy profundamente entristecido por la muerte odiosa de Shinzo Abe, un defensor de la democracia y mi amigo y colega durante muchos años", apuntó Stoltenberg en Twitter, donde también expresó sus "profundas condolencias" a la familia y a los japoneses.

Deeply saddened by the heinous killing of Shinzo Abe, a defender of democracy and my friend & colleague over many years. My deepest condolences to his family, PM @kishida230 & the people

of #NATO's partner #Japan at this difficult time.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el titular del Consejo Europeo, Charles Michel, lamentaron este viernes la muerte "brutal" del exprimer ministro japonés Shinzo Abe, quien resultó abatido con arma de fuego durante un acto de campaña.

Von der Leyen condenó el "brutal y cobarde asesinato" de Abe, a quien definió como "una persona fantástica" y "un gran demócrata", al tiempo que Michel apuntó que "nunca entenderé la muerte brutal de este gran hombre".

A wonderful person, great democrat and champion of the multilateral world order has passed away.



I mourn with his family, his friends and all the people of Japan.



This brutal and cowardly murder of @AbeShinzo shocks the whole world.



A true friend, fierce defender of multilateral order & democratic values.



EU stands with people of 🇯🇵 and @kishida230 in these difficult times.



Profound sympathies to his family.