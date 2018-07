Reportan tiroteo y toma de rehenes al interior de un supermercado en Los Ángeles

Medios locales de Los Angeles, California reportaron un tiroteo al interior de un supermercado donde al menos un sujeto tomó por rehenes a varias personas.

Según información preliminar, el incidente inició por una persecución y terminó en el área de Silver Lake donde el sospechoso ingresó a la tienda.

La policía de Los Ángeles acordó el área para iniciar el rescate de consumidores y empleados que se encuentran dentro de la tienda.



La primeras imágenes muestran elementos policiacos liberando niños del inmueble Trader Joe's de donde se encontraban retenidos.

⚡🇺🇸 Toma de rehenes y tiroteo en un supermercado de Silver Lake (Los Ángeles). Varios niños han sido liberados: (medios locales) pic.twitter.com/X6ifl3shxG — eSpaiNews (@eSpaiNews) 21 de julio de 2018 Breaking: Trader Joe’s worker drags out person after shots fired in Silver Lake. Officers looking for stolen car suspect. pic.twitter.com/J2yxU2M3rL — Jeff Nguyen (@jeffnguyen) 21 de julio de 2018

En momentos más información...