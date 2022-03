Rusia se niega a poner alto al fuego en Ucrania

Luego de que los ministros de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y su similar de Ucrania, Dmitro Kuleba, se reunieran en Turquía para abordar el tema de la crisis por los ataques militares, los funcionarios no pudieron llegar a un acuerdo de alto al fuego para poner fin a la guerra de Vladimir Putin, por lo que continuarán los ataques a las ciudades asediadas de Ucrania.

El encuentro entre ambos funcionarios ocurre luego de que se presentara un ataque al hospital materno-infantil de Mariupol, Ucrania, donde fallecieron tres personas, entre ellas una niña.

El titular de Exteriores ucraniano, señaló que la diplomacia rusa buscaba un alto al fuego de 24 horas, además de abordar el tema de corredores humanitarios para apoyar a la población, sin embargo Kuleba señaló que Rusia “pretende continuar con su agresión hasta que Ucrania capitule”.

El representante ucraniano señaló que la postura de Rusia corresponde a las decisiones del presidente ruso, Vladimir Putin.

“Escuché hoy que el alto al fuego está vinculado, por parte de Rusia, al respecto de las exigencias manifestadas por el presidente Vladimir Putin a Ucrania de continuar con la invasión. Pero Ucrania no se ha rendido, no se rinde y no se rendirá”, declaró Dmitro Kuleba.

A pesar de no acordar un alto al fuego, ambos responsables de Exteriores enfatizaron que se busca continuar con las negociaciones pacíficas.

Lavrov indicó que ambos países continuarán con los encuentros diplomáticos, no obstante descartó un frente a frente entre el presidente de Rusia y el de Ucrania.

El ministro de Exteriores ruso aseguró que Rusia no plantea atacar a otros países, además de enfatizar que su nación no atacó a Ucrania, sino que “respondió a amenazas directas contra la seguridad”.

Hasta el momento las conversaciones entre ambas naciones únicamente han acordado que se implementen corredores humanitarios para evacuar civiles; al corte del pasado miércoles habían atendido a más de 2 millones de refugiados.