Se desata incendio en campamento del monte Kilimanjaro

Bomberos, voluntarios e incluso estudiantes universitarios tratan de extinguir un incendio que comenzó el domingo por la noche en un campo base para vías de ascenso al Kilimanjaro, la montaña más alta de África, en el norte de Tanzania.

"La unidad (de emergencia) incluye ciudadanos, estudiantes de la Universidad de Mweka y bomberos", informó la organización gestora de los Parques Nacionales de Tanzania (Tanapa), en un comunicado en el que asegura que está tomando "todas las precauciones necesarias para la seguridad de los turistas y sus pertenencias sin afectar a las actividades turísticas".

El fuego comenzó el domingo por la noche en la zona de Whona, que acoge un campo base para los que ascienden la montaña por la vía de Mandara y Horombo, y es visible desde kilómetros de distancia.

Tanto la Policía como los estudiantes de universidad y centros de formación para guías de montaña y turísticos alegan que están haciendo todos los esfuerzos posibles para mitigar el fuego.

Sin embargo, la altura y el terreno son las dos grandes barreras para controlar el fuego.

Se desconoce la causa del fuego, según informó Tanapa.

El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de Tanzania, país conocido por sus paradisiacas playas, sus safaris y el monte Kilimanjaro, formado por tres conos volcánicos cuyo pico más alto alcanza los 5.891,8 metros.

#VIDEO: Maafisa wa hifadhi ya mlima Kilimanjaro wakizima moto unaoteketeza eneo la vichaka vifupi kwenye hifadhi ya mlima huo.#DARMPYABLOGUPDATES#MotoMlimaKilimanjaro pic.twitter.com/1trpCr3VQ7 — Darmpya Blog (@darmpya_) October 12, 2020 Fire breaks out on Kilimanjaro. It is very sad that we don’t have modern tools to stop the same. pic.twitter.com/KKKhpWUhOn — AdriaNTF (@nt_adria) October 12, 2020

La literatura ha evocado las icónicas cumbres de la montaña en novelas tan conocidas como "Las nieves del Kilimanjaro" (1936), de Ernest Hemingway.

La montaña también aparece en el célebre filme de dibujos animados "El rey león" (1994), entre otras películas.

