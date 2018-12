Secretario de Defensa de EU se retirará del cargo a finales de febrero de 2019, anuncia Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que el secretario de Defensa de EU, James Mattis, abandonará su cargo a finales de febrero próximo.

El mandatario señaló que el nuevo jefe del Pentágono será nombrado en breve.

"El general Jim Mattis se retirará, con distinciones, a finales de febrero tras haber servido en mi administración como secretario de Defensa durante los últimos dos años", dijo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Agregó que durante el mandato de Mattis se lograron progresos "tremendos" especialmente en lo relativo a la compra de nuevo equipamiento de combate.

"El general Mattis me fue de gran ayuda para conseguir que aliados y otros países pagaran su cuota de obligaciones militares", dijo.

"Doy las gracias profundamente a Jim por su servicio", finalizó Trump.

