Senado de EU rechaza emergencia nacional decretada por Trump

El Senado de Estados Unidos se pronunció contra el uso que el presidente estadounidense dio a la declaración de emergencia para construir un muro en la frontera, un duro revés político en una cámara donde los republicanos son mayoría y al cual Donald Trump prometió que contestará imponiendo un veto.

Más de una decena de republicanos votaron con los demócratas para apoyar una resolución que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes. Trump anunció que usará el veto para proteger el proyecto del muro fronterizo con México, que es una de sus promesas de campaña.

Trump responde a rechazo del Senado para financiar el muro: "¡Veto!"

El presidente estadounidense Donald Trump respondió con celeridad a la decisión del Senado de rechazar el uso que hizo del procedimiento de emergencia nacional para obtener los fondos para construir un muro en la frontera con México, con un escueto "¡Veto!" publicado en Twitter.

VETO! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019 I look forward to VETOING the just passed Democrat inspired Resolution which would OPEN BORDERS while increasing Crime, Drugs, and Trafficking in our Country. I thank all of the Strong Republicans who voted to support Border Security and our desperately needed WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 14, 2019

Trump ya había anunciado que estaba dispuesto a usar el derecho a veto si el Senado votaba en contra de su estrategia para acceder a los fondos para cumplir con una de sus promesas de campaña sin pasar por el Congreso. El rechazo de la iniciativa en una cámara donde los republicanos tienen la mayoría es un duro revés para Trump.