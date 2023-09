SIP exige liberación del periodista cubano Henry Constantín

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) exigió este lunes la liberación inmediata del periodista cubano Henry Constantín, víctima de una "detención arbitraria" por parte de las autoridades de la isla caribeña desde el pasado viernes.



El director de la revista "La Hora de Cuba", de Camagüey, fue arrestado ese día por agentes de Seguridad del Estado, el brazo político de la Policía cubana, durante la inauguración en La Habana de la Cumbre del G77 y que este año incluyó a China, de acuerdo a un comunicado de la SIP.

Es la segunda vez en este mes que es detenido el periodista, quien además es vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, organización hemisférica con sede en Miami (EEUU).



En esta ocasión, Constantín fue arrestado "por estar ilegal en La Habana", y que será regresado a Camagüey "dentro de quince días, si aparece transporte", tal como dijo el propio detenido a través de una llamada telefónica, informó la SIP.

El hombre de prensa ya había sido detenido el pasado 4 de septiembre en Camagüey junto al periodista independiente José Luis Tan, del Diario De Cuba, mientras trataban de cubrir el juicio contra la activista Ienelis Delgado Cue.

A su turno, la periodista Neife Rigau, colaboradora de La Hora de Cuba, dijo que "el régimen la vigila, la persigue y le corta la conexión de internet en forma constante", según recoge la SIP, que agrega que la mujer recibió una citación de la Seguridad del Estado para una "entrevista" 17 de septiembre.



"Condenamos enérgicamente la detención de Henry y exigimos su inmediata liberación", señalaron de forma en conjunta en el comunicado el presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, Michael Greenspon, y el titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director periodístico del diario La Voz del Interior, de Argentina, Carlos Jornet.



Ambos lamentaron que "el régimen continúe deteniendo, acosando y vigilando a los periodistas independientes".



En el informe sobre Cuba presentado en la reunión semestral de la SIP de abril pasado el organismo señaló que en esa nación "la represión en contra de periodistas y medios independientes sigue siendo ejecutada a dos manos por el Partido Comunista y el Ministerio del Interior".



"El número de agresiones se redujo, no por un cambio de estrategia oficial sino porque decenas de reporteros abandonaron el país. La mordaza contra las libertades de prensa y expresión tiene su arraigo en el Código Penal, la Ley de Asociaciones, la Ley 88, la Constitución, así como en decretos específicos", agregó el reporte.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1, 300 publicaciones del hemisferio occidental.









