Suman 12 disidentes muertos por operación militar en Colombia

El comandante del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, afirmó este sábado que subió a 12 el número de disidentes de las FARC que murieron en una gran operación militar ejecutada en el departamento del Caquetá, en el sur de Colombia.



El oficial afirmó en una rueda de prensa que esa operación se realizó en la vereda (aldea) Candilejas, en el municipio de San Vicente del Caguán, y que en ella murió uno de los cabecillas de las disidencias identificado con el alias de "Gildardo Cucho", así como once miembros más de ese grupo armado.



"Hubo incautación de material de guerra, fusiles, ametralladoras, municiones, recursos y material de intendencia", añadió el general Martínez sobre la operación, que incluyó un bombardeo y un desembarco aéreo que "debilitaron estas organizaciones".



Se estima que cerca de mil 800 personas forman parte de los 24 grupos de disidentes de las FARC que no se unieron al proceso de paz y que están dedicados al narcotráfico y la minería ilegal, si bien hasta el momento no hay información de que estén relacionados con el grupo de exlíderes que encabeza alias "Iván Márquez" y que el jueves anunciaron en un video que vuelven a las armas.



El general Martínez manifestó además que en las últimas 48 horas fueron detenidos en el departamento de Norte de Santander (fronterizo con Venezuela) siete disidentes de las FARC, entre ellos dos líderes del grupo residual 45 identificados con los alias de "Willian" y "El Tuerto".



En lo que va corrido del año, detalló el oficial, las autoridades han capturado a 243 criminales en combate y han recuperado a 134 menores de edad que fueron puestos a disposición del estatal Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



Por otra parte, el comandante del Ejército manifestó que las Fuerzas Militares ya están organizando un "grupo especial" para perseguir al grupo de disidentes que lidera Márquez.



"En su momento vamos a decir quienes lo van a conformar y seguramente va a tener un fuerte componente de inteligencia y de Policía Judicial para poder localizar y ubicar a las personas que están por fuera de la ley", manifestó.



Esa unidad especial tendrá capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano.



En ese sentido valoró que ya tienen "la oportunidad para capturar a estas personas" luego de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) revocara el jueves "el beneficio de la suspensión de las órdenes de captura y las libertades condicionales" de cinco exjefes guerrilleros que aparecieron en el video con Márquez.



"En el momento en el que las tengamos ubicadas serán puestas a disposición de las autoridades competentes", afirmó y reiteró que cuentan con información de que estos disidentes están en Venezuela.



El general Martínez aseguró también que se reforzó la seguridad de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), donde exguerrilleros completan su reinserción a la vida en sociedad, porque "es vital proteger a aquellas personas que están inmersas en el marco del acuerdo de paz".



Según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, con corte al 31 de julio, en los ETCR viven 3 mil 220 personas.