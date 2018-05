Autoridades reportaron un tiroteo en una escuela de Noblesville, Indiana, indicaron que dejó al menos dos personas heridas, además el sospechoso ha sido detenido.

NFD and NPD are on scene of an active shooter at Noblesville West Middle School. Suspect is in custody. NPD will have more info when it’s available. — Noblesville Fire (@NoblesvilleFD) 25 de mayo de 2018

La policía y bomberos han arribado al lugar del suceso. El equipo de la fuerza especial de la policía estadounidense está revisando las instalaciones de la escuela, el área fue acordonada.



Dos heridos en tiroteo en escuela de Indiana: policía https://t.co/y8jqdYl7LI — Reuters Latam (@ReutersLatam) 25 de mayo de 2018

En breve más información...