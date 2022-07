Pacientes y personal del Centro Médico de Western Missouri fueron evacuados este viernes después de que el hospital diera a conocer que un hombre armado con un arma de fuego se encontraba dentro del edificio.

El Centro Medico informó que la policía ya se encontraba en el sitio.

*UPDATE: Police on site, and staff and patients being evacuated now.* This is not a drill. Active shooter at Western Missouri Medical Center main hospital building. — WesternMoMed (@WesternMoMed) July 8, 2022

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri no se ha registrado ningún disparo y que la escena actualmente es segura.

We have responded to Western Missouri Medical Center in Warrensburg with reports of a male armed with a firearm.



No shots have been fired. The male has yet to be identified or located by law enforcement.



Officers are clearing the building now.



Updates to follow. #MSHP pic.twitter.com/2GBByjqbeZ — MSHP Troop A (@MSHPTrooperA) July 8, 2022

