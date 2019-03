Tiroteo en Seattle deja un muerto y tres heridos

Una persona murió y tres más resultaron heridas durante un tiroteo la tarde de este miércoles, al norte de la ciudad de Seattle, Washington, Estados Unidos.

La jefa de la Policía Loca, Carmen Best, informó que cuatro personas resultaron heridas durante un tiroteo registrado cerca de las 16:00 horas hora local, una de las cuales falleció.

El diario The Seattle Times reportó que entre los heridos se encuentra un conductor de autobús que recibió un disparo en el torso.

Una persona fue detenida tras la agresión, pero las circunstancias del tiroteo aún se desconocen.