Tiroteo en un bar de California deja 13 muertos

Los Ángeles. Un tiroteo perpetrado por un individuo en un bar de la localidad californiana de Thousand Oaks dejó 13 muertos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, actualizó la cifra de muertos en su cuenta de Twitter.

He sido totalmente informado sobre el terrible tiroteo en California. La policía y los primeros en responder, junto con el FBI, están en escena. 13 personas, en este momento, han sido reportadas muertas. Del mismo modo, el tirador está muerto, junto con el primer oficial de policía para entrar en el bar.

I have been fully briefed on the terrible shooting in California. Law Enforcement and First Responders, together with the FBI, are on scene. 13 people, at this time, have been reported dead. Likewise, the shooter is dead, along with the first police officer to enter the bar.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de noviembre de 2018 ....Great bravery shown by police. California Highway Patrol was on scene within 3 minutes, with first officer to enter shot numerous times. That Sheriff’s Sergeant died in the hospital. God bless all of the victims and families of the victims. Thank you to Law Enforcement. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de noviembre de 2018

Asimismo, manifestó su admiración por la "valentía de la policía".

Gran valentía mostrada por la policía. La patrulla de la carretera de California llego a la escena en 3 minutos, el primer oficial que entró tiró varias veces. El Sheriff murió en el hospital. Dios bendiga a todas las víctimas y familias de las víctimas. Gracias a la policía.

El autor del tiroteo, del que se desconoce la identidad, también fue encontrado muerto en el interior del bar Borderline, donde comenzó el incidente en torno a las 23.20 hora local del miércoles (7.20 GMT).



Al menos otras 12 personas resultaron heridas, informó a los medios Geoff Dean, el sheriff del condado de Ventura, donde se encuentra el local, y añadió que su "número dos" es uno de los fallecidos.



El Departamento de Bomberos de Ventura alertó inicialmente del tiroteo en el local, donde se encontraban decenas de personas, con "múltiples heridos".



"Por favor, aléjense del área. Incidente de seguridad en activo. Se informa de múltiples heridos. Los detalles aún se desconocen", indicaron los bomberos en Twitter tras el incidente.



Un testigo dijo a la filial local de la cadena ABC que vio a un sospechoso, con barba y sombrero, lanzar granadas de humo y atacar a un vigilante de seguridad, antes de comenzar a disparar indiscriminadamente.



"La gente trataba de salir por las ventanas", añadió.



Un portavoz de la oficina del Sheriff del condado aseguró que se se cree que en el momento del ataque había unas cien personas en el bar.



En el local, el más grande de música en vivo de la zona, se celebraba en la noche del miércoles una fiesta "country" para universitarios.



Thousand Oaks está a unos 60 kilómetros al noroeste del centro de Los Ángeles y no muy lejos de las zonas acomodadas de Calabasas y Malibú.