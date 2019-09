Tokio se prepara para el paso del violento tifón Faxai

El violento ciclón tropical Faxai amenazaba con golpear este domingo Tokio, donde las autoridades advirtieron a los habitantes de protegerse contra vientos y precipitaciones que podían alcanzar niveles históricos.

Según la agencia meteorológica japonesa, el tifón alcanzará las zonas costeras cerca de Tokio entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, con ráfagas de viento que podrían alcanzar los 216 km/h.

Latest radar of Typhoon #Faxai approaching Tokyo Bay in the middle of the night. Nice looking, compact storm should pack a punch. Hopefully the millions and millions of people in the region are in a safe place.#TyphoonFaxai #TyphoonParty pic.twitter.com/58bUN7QCGB — Kelly Cassady (@TheKCindex) September 8, 2019

Los vientos y lluvias podrían ser de un nivel "histórico", declaró a la prensa Naoji Nakamura, responsable de la agencia meteorológica, que pidió estar "en estado de alerta ante los riesgos" de inundaciones y deslizamientos de tierra.