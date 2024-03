Tras retirada de Haley, Biden invita a sus votantes a la campaña demócrata

El presidente estadounidense, Joe Biden, invitó este miércoles a los votantes de Nikki Haley a sumarse a su propia campaña tras la retirada de la precandidata republicana, subrayando que "lo que está en juego para Estados Unidos no podría ser más importante".



"Todos sabemos que esta no es una elección cualquiera. Sé que los demócratas, los republicanos y los independientes no están de acuerdo en muchos temas y tienen convicciones sólidas. Eso es bueno. Eso es lo que representa EE.UU. Pero también sé esto: lo que une a demócratas, republicanos e independientes es el amor por Estados Unidos", dijo en un comunicado.



Biden se pronunció poco después de que Haley abandonara las primarias republicanas tras sus pobres resultados en la cita del supermartes, donde solo se impuso frente al expresidente Donald Trump (2017-2021) en el estado de Vermont.



"Trump dejó claro que no quiere el apoyo de los votantes de Nikki Haley. Quiero ser claro: hay un lugar para ellos en mi campaña", sostuvo el mandatario demócrata.



Biden admitió que aunque "hay muchas cosas" en la que los partidarios de Haley y él no coincidirán, espera poder encontrar puntos en común "en las cuestiones fundamentales como preservar la democracia estadounidense, defender el Estado de derecho, (...) preservar la OTAN y enfrentar a los adversarios de Estados Unidos".



Haley era hasta ahora la única candidata que quedaba en la liza contra Trump para hacerse con la nominación republicana de cara a las presidenciales de noviembre y Biden alabó su valentía por haberlo intentado.



"Se necesita mucho coraje para postularse a la presidencia; eso es especialmente cierto en el Partido Republicano de hoy en día, donde muy pocos se atreven a decir la verdad sobre Trump. Pero no Nikki Haley. Nikki Haley demostró ser valiente", apuntó.



Haley, en su opinión, "estuvo dispuesta a decir la verdad sobre Trump: sobre el caos que siempre lo rodea, sobre su incapacidad para distinguir el bien del mal, sobre su cobardía ante (el presidente ruso) Vladímir Putin".