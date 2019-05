Trump apoya el aborto solo en casos de violación e incesto

El presidente Donald Trump se declaró este sábado "decididamente provida" aunque favorable a excepciones para la terminación de embarazos en casos de violación o incesto, luego de que varios estados de Estados Unidos aprobaran duras restricciones al aborto.

El presidente tomó posición sobre el tema del aborto, destinado a ser uno de los asuntos candentes de la elección del próximo año, días después de que la gobernadora de Alabama firmara la ley antiaborto más dura de Estados Unidos, que lo prohíbe casi totalmente incluso en casos de violación e incesto.

"Como la mayoría de la gente sabe, y para aquellos que lo quisieran saber, soy decididamente provida, con las tres excepciones -violación, incesto y proteger la vida de la madre", tuiteó Trump.

As most people know, and for those who would like to know, I am strongly Pro-Life, with the three exceptions - Rape, Incest and protecting the Life of the mother - the same position taken by Ronald Reagan. We have come very far in the last two years with 105 wonderful new..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de mayo de 2019

El escandaloso multimillonario y dos veces divorciado Trump, ganó votos evangélicos durante su campaña de 2016 al prometer que nombraría jueces antiaborto en la Corte Suprema.

Desde entonces ha llevado a dos jueces conservadores a la corte -Neil Gorsuch and Brett Kavanaugh- cambiando el balance del cuerpo de nueve magistrados.

Ahora, muchos conservadores estadounidenses tienen esperanzas de que la corte eche por tierra su histórica decisión de 1973 de legalizar el aborto en Estados Unidos.

Además de Alabama, Missouri hizo los abortos ilegales desde la octava semana de embarazo.

Y Georgia, Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa y Dakota del Norte han dictado leyes para prohibir el aborto desde el momento en que se detecta latido fetal.

Se espera que estas prohibiciones sean bloqueadas en cortes, pero quienes las defienden planean apelar ese tipo de decisiones hasta que los casos lleguen a la Corte Suprema.