Trump apunta que sospechoso de masacre estaba "mentalmente desequilibrado"

WASHINGTON.- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó hoy que hubo muchos "indicios" de que el presunto autor del tiroteo en una escuela de secundaria de Parkland (Florida, EU), donde fallecieron 17 personas este miércoles, es una persona "mentalmente desequilibrada".

"Tantos indicios de que el tirador de Florida estaba mentalmente desequilibrado, incluso fue expulsado de la escuela por mal y errático comportamiento", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario recalcó que "los vecinos y compañeros de clase sabían que tenía un gran problema" y agregó que "¡debe siempre informarse a las autoridades en esas circunstancias, una y otra vez!".

Se trata del segundo comentario de Trump sobre la masacre, después de que horas después de conocerse la magnitud de la tragedia señaló que "ningún niño, maestro ni nadie más debería sentirse jamás inseguro en una escuela estadounidense".

El sospechoso del ataque, identificado como Nikolas Cruz, ingresó a primera hora de la mañana de hoy en la cárcel del condado de Broward, en la vecina ciudad de Fort Lauderdale, después de ser acusado de 17 asesinatos premeditados tras ser sometido a un interrogatorio de varias horas.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de febrero de 2018

La investigación apunta a que el joven, expulsado de la escuela el año pasado tras una pelea con la nueva pareja de su exnovia, activó las alertas de incendio con granadas de humo y, cuando sus antiguos compañeros salieron de las aulas, comenzó a disparar con un arma semiautomática, indican medios locales.

El tiroteo de Parkland, Florida que además de los 17 muertos dejó 15 heridos, fue el decimoséptimo incidente con armas en centros educativos estadounidenses ocurrido en lo que va de 2018, es decir, en 45 días.