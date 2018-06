Trump critica a Canadá por anunciar medidas contra aranceles impuestos por EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó el viernes a Canadá por anunciar medidas en represalia contra los aranceles a las importaciones de acero y aluminio que impuso Washington y pareció amenazar a su vecino del norte con posibles acciones en contra de su industria maderera.

"Canadá ha tratado muy mal a nuestras empresas agrícolas por mucho tiempo ¡Es muy restrictivo en el comercio! ¡Deben abrir sus mercados y retirar sus barreras comerciales! Reportan un enorme superávit comercial con nosotros", expresó en Twitter, antes de hacer una referencia que sugería que Estados Unidos debería enfocarse en desarrollar más su industria maderera.

Canada has treated our Agricultural business and Farmers very poorly for a very long period of time. Highly restrictive on Trade! They must open their markets and take down their trade barriers! They report a really high surplus on trade with us. Do Timber & Lumber in U.S.? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de junio de 2018

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atacó el viernes a Canadá, a quien acusó de "tratar muy mal" a los agricultores estadounidenses y de imponer medidas comerciales muy restrictivas.



En un tuit el mandatario dio respuesta al anuncio del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, de imponer "medidas de represalia" contra la aplicación desde este viernes de aranceles en Estados Unidos a la importación de acero y aluminio proveniente de la Unión Europea, Canadá y México

Canadá reaccionó el jueves de inmediato a la imposición de aranceles a la importación de acero y aluminio en Estados Unidos. Ottawa anunció tasas por valor de 16 mil 600 millones de dólares canadienses, 12 mil 800 millones de dólares estadounidense, a productos de Estados Unidos.