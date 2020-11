Trump da el perdón al general Flynn, su primer asesor de Seguridad Nacional

El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la concesión del perdón al general Michael T. Flynn, su primer asesor de seguridad nacional y quien se declaró culpable de haber mentido al FBI sobre sus contactos con agentes rusos.

"Es mi gran honor anunciar que se le ha otorgado el perdón completo al general Michael T. Flynn. Felicidades a él y a su maravillosa familia, sé que ahora van a tener un Acción de Gracias realmente fantástico", dijo Trump en su cuenta de Twitter.

El de Flynn fue uno de los casos más importantes que surgieron de la investigación sobre la llamada "trama rusa" encabezada por el fiscal especial Robert Mueller, que concluyó en 2019 tras presentar cargos contra tres decenas de personas pero sin pruebas de una presunta conspiración electoral en el entorno de Trump con Rusia.

Flynn, un general que asesoró a Trump en política exterior durante su campaña electoral, duró apenas 24 días como asesor de seguridad nacional del mandatario una vez que este llegó al poder en enero de 2017.

El general tuvo que renunciar a su cargo tras conocerse que mintió al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y a otros altos cargos del Gobierno sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington, Serguéi Kisliak.

A finales de 2017, Flynn se declaró culpable de haber mentido al FBI sobre sus contactos con Kisliak, pero después retiró esa declaración y trató de rechazar los cargos, mientras sus abogados argumentaban que hubo negligencia entre los fiscales e investigadores que activaron el caso.