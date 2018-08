Trump rechaza que considerara retirar credenciales de inteligencia a Obama

Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que "nunca" consideró retirar el acceso a información de inteligencia a su predecesor, Barack Obama, en el marco de su anunciada revisión de las credenciales de altos cargos del gobierno anterior.

"Las Noticias Falsas, de las que hay muchas (esta vez el muy cansino New Yorker) falsamente informó que yo iba a tomar el extraordinario paso de negar informes de inteligencia al presidente Obama", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



"¡Nunca lo discutí y nunca pensé en ello!", remarcó.

Fake News, of which there is soooo much (this time the very tired New Yorker) falsely reported that I was going to take the extraordinary step of denying Intelligence Briefings to President Obama. Never discussed or thought of! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de agosto de 2018



El mandatario salía al paso así de una noticia del semanal The New Yorker que apuntó que había ordenado analizar la posibilidad de retirar las credenciales a Obama, algo de lo que fue finalmente persuadido por su asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster, según la versión de la revista.



Trump anunció la pasada semana la revocación de las credenciales de John Brennan, el exdirector de la CIA bajo el segundo mandato de Obama, al tiempo que lo acusaba de tener un comportamiento errático.

Brennan había calificado recientemente a Trump como un "peligro" para la seguridad nacional, y criticado abiertamente las políticas del mandatario.



Asimismo, la Casa Blanca informó que el presidente había instado a revisar el acceso a la información de inteligencia de otros exaltos cargos como el exdirector del FBI James Comey.