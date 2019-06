Trump designa a Mark Esper como nuevo jefe del Pentágono

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Mark Esper será ahora el jefe del Pentágono, cargo al que declinó Patrick Shanahan “para poder dedicar más tiempo a su familia”.

“El secretario interino de Defensa Patrick Shanahan, quien ha hecho un trabajo maravilloso, ha decidido no seguir adelante con su proceso de confirmación para poder dedicar más tiempo a su familia”, escribió en Twitter el presidente estadounidense.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

Donald Trump destacó el trabajo que realizó Shanahan y agradeció “su excelente servicio”.

Por tanto, el primer mandatario señaló que eligió a Mark Espero como el nuevo jefe del Pentágono al ser alguien a quien conoce, “no tengo ninguna duda de que hará un trabajo fantástico”.

"Agradezco a Pat por su excelente servicio y nombraré al Secretario del Ejército, Mark Esper, para que sea el nuevo Secretario Interino de Defensa. Conozco a Mark, y no tengo ninguna duda de que hará un trabajo fantástico".