Ucrania respeta decisión de México de no querer enviar armas

El gobierno de Ucrania seguirá trabajando con México a pesar de que el presidente Andrés Manuel López Obrador rechace el envío de armamento a Kiev, señaló el canciller ucraniano, Dmytro Kuleba.

En conferencia de prensa con medios de comunicación latinoamericanos, integrantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Kuleba agregó que su país mantiene buenas relaciones con México quien condenó en las Naciones Unidas la invasión rusa a su país.

“Respetamos el punto de vista de todos los países porque nosotros queremos que respeten nuestros puntos de vista y México tiene muy claro donde está parada Ucrania y que el tema no pasa por darle apoyo público a Ucrania sino por respetar la autodeterminación de los pueblos”, afirmó.

Cuestionado sobre la negativa del presidente López Obrador a enviar armas a Ucrania, el canciller dijo “en realidad hay más países enviando armas a Ucrania de los que se sabe públicamente”, aunque no especificó cuáles son estos países.

Lamentó, sin embargo, que algunas naciones elijan no condenar las agresiones no provocadas de Rusia sobre Ucrania.

“Cuando un país no puede siquiera condenar abiertamente una agresión de Rusia a Ucrania, un acto que pasará a la historia como el más obvio y aparente caso de agresión, ese país ha elegido el lado incorrecto”, afirmó.

Subrayó que “si un país no condena la agresión rusa a Ucrania, este país abre el camino a otros agresores y otros que quieran solucionar problemas por la fuerza y no respetan el derecho internacional”.

Reiteró, además, que Rusia no solo ha roto el derecho internacional con esta agresión, sino que pretende amenazar la soberanía e independencia de su país.

“Este no es un ataque solo a Ucrania, sino a las reglas básicas en que se basa el mundo: un vecino no puede atacar a otro. Si eres más fuerte, no tienes derecho a atacarlo. Si tienes diferencias, deberías resolverlas por la diplomacia”, dijo.

Para el funcionario ucraniano, si un país no condena esto abiertamente, este país quiere vivir en un mundo sin reglas donde la fuerza resuelve los problemas.

Kuleba insistió, además, en que su país debe utilizar las armas porque Rusia lo está haciendo y solo deben defenderse.