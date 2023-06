Unabomber, el asesino experto en bombas que aterrorizó a EU por más de 18 años 

Ted Kaczynski, conocido como Unabomber, murió a los 81 años en su celda después de pasar 27 años encarcelado en Estados Unidos por actos de terrorismo, pero su historia permanecerá por haber sembrado terror en el país por más de 18 años.

Este hombre fue todo un desafío para el FBI por su increíble capacidad para fabricar bombas que eran imposibles de rastrear, sin una sola evidencia y con la mente tan retorcida que no se podía predecir su próximo paso.

Kaczynski nació en Chicago en mayo de 1942. Graduado de la prestigiosa Universidad de Harvard, se destacó por sus habilidades académicas, especialmente en matemáticas. Tras salir de la escuela, se dedicó a esparcir el miedo.

Su primera jugada fue en 1978 cuando dejó su primera y primitiva bomba casera en una universidad de Chicago. Cuando el guardia de seguridad abrió el paquete, la explosión lo dejó herido, ahí comenzaría uno de los casos más difíciles de resolver.

Durante los siguientes 17 años dejó aleatoriamente paquetes explosivos a través de paquetería o de manera personal hasta que un día logró matar a tres personas, además dejó más de 20 heridos.

¿Por qué se llamaba Unabomber?

Sus primeros objetivos fueron estudiantes y personal de aerolíneas, por lo que el asesino se ganó el apodo de Unabomber, un código que corresponde a sus principales objetivos: universidades y aerolíneas.

Un grupo de más de 150 investigadores se dedicaba a buscarlo, pero a pesar de todos los exámenes forenses a los componentes de las bombas recuperadas y un minucioso estudio de las víctimas nada fue suficiente para identificarlo.

“La revolución industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana. Han aumentado la esperanza de vida de los que vivimos en países avanzados, pero han desestabilizado la sociedad y han condenado a los seres humanos a la indignidad”.



El FBI terminó llamando a Ted Kaczynski el asesino perfecto, porque además de su trabajo minucioso con los explosivos, también le daba a la policía pistas falsas y trabajaba desde la lejanía en una cabaña en las montañas de Montana.

¿Cómo lo atraparon?

Unabomber cometió un simple error que lo llevó a la ruina. En septiembre de 1995, bajo promesa de que dejaría de enviar bombas, consiguió que The New York Times y The Washington Post publicaran un largo manifiesto en el que expresaba su odio a la tecnología y al mundo moderno.

Pero al leerlo, un residente de la costa este de Estados Unidos, David Kaczynski, vio en él una similitud con los antiguos escritos de su hermano Theodore, aislado de su familia durante años. Fue así que alertó al FBI y, en abril de 1996, se anunció su arresto.

Un diagnóstico de esquizofrenia paranoide no impidió que fuera juzgado y luego condenado a cadena perpetua en 1998, tras declararse culpable de los actos.

