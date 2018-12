[Video] ¿Trump arruina el T-MEC por firmar en el lugar equivocado?

Tras dos años de negociaciones, el viernes 30 de noviembre al fin se firmó el tratado trilateral entre México, Estados y Canadá (T-MEC), sin embargo, el presidente Donald Trump firmó mal el documento.

Fue el periodista Muhammad Lila, quien por medio de un video, evidenció la equivocación del mandatario estadounidense, el cual debido a su error provocó confusión en el expresidente Peña Nieto y el primer ministro Justin Trudeau.

There's more. There were three copies of the new NAFTA deal to sign. During the signing ceremony, President Trump appears to sign in the wrong place on one of them.



This is the exact moment everyone realized, individually with their reactions, including Prime Minister Trudeau. pic.twitter.com/Wd3CEtV73D — Muhammad Lila (@MuhammadLila) 3 de diciembre de 2018

En el clip se observa cómo el exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo y EPN miran con extrañeza a Trump al colocar su firma; mientras Trudeau y su asesora lo ven entre risas.

A pesar del error de Trump, el tratado no tuvo ningún problema debido a que durante la ceremonia había tres copias del acuerdo, por lo que el documento que se firmó fue sólo una copia del original.