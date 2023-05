Zelenski pide al Papa Francisco apoyar su plan de paz

Roma.- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, defendió ante el Papa Francisco su plan de paz de 10 puntos, que incluye que Rusia abandone todas las posiciones ucranianas, como la única salida posible a la guerra y, además, le ha pedido que se una a él.

“Hablé de nuestra 'Fórmula de Paz' como único algoritmo eficaz para lograr una paz justa. Le propuse que se una a su implementación”, aseguró Zelenski en su cuenta de Twitter, al salir de su encuentro en el Vaticano.

El Papa y Zelenski se reunieron durante 40 minutos en el Vaticano, un esperado encuentro después de que el pontífice revelara que está en marcha una misión de paz en Ucrania, de la que aún no se conocen los detalles, aunque sus posturas, cercanas en el terreno humanitario, se mostraron alejadas de la negociación política.

“Para mí fue un honor encontrarme con su Santidad, pero él conoce mi posición, la guerra está en Ucrania y el plan debe ser ucraniano. Estamos muy interesados en involucrar al Vaticano en nuestra fórmula de paz”, dijo Zelenski en un programa de la televisión pública RAI.

E insistió: “Con todo el respeto por Su Santidad, no necesitamos mediadores entre Ucrania y el agresor” porque “Rusia bloquearía” cualquier intento, antes de aclarar que no se trata de un veto al Vaticano o a cualquier otro país, sino de que no hay negociación posible con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el que no hablaría incluso si fuera necesario: “No, de qué”, respondió al ser interrogado.

El líder ucraniano rebajó así las expectativas de que el encuentro de entre ambos, el primero desde el inicio de la guerra, pudiera impulsar unas negociaciones con la mediación vaticana, surgidas tras la misión anunciada por Francisco, aunque una fuente vaticana había señalado a medios rusos que el encuentro “no estaba directamente relacionado” con ella y que Zelenski solicitó la reunión con Francisco“hace solo unos días”.

Francisco “subrayó en particular la urgente necesidad de 'gestos de humanidad' hacia las personas más frágiles, víctimas inocentes del conflicto”, en lo que podía interpretarse como una petición para que Ucrania se plantee la posibilidad de intentar una solución negociada, más allá de “la fórmula Zelenski”.

GRAN PAQUETE MILITAR

El presidente Volodimir Zelenski también evocó en el Vaticano con el papa Francisco “la tragedia de millones deucranianos”, antes de viajar a Alemania,que anunció un paquete de ayuda militara Kiev, en plena preparación de una contraofensiva para recuperar territorios ocupados por Rusia.

El mandatario ucraniano continuará este día su gira por Alemania, que anunció un nuevo plan de ayuda militar a Ucrania,de dos mil 700 millones de euros (dos mil 950 millones de dólares).

El paquete, el más importante de Alemania desde el inicio de la guerra, según el semanario Der Spiegel, incluirá 30 tanques Leopard-1 A5, blindados de tipo Marder, sistemas de defensa antiaérea y drones de vigilancia.

“Todos deseamos el rápido final de esta atroz guerra de Rusia contra el puebloucraniano, pero desgraciadamente no está a la vista. Por eso Alemania brindará toda la ayuda que pueda, el tiempo que sea necesario”, indicó el ministro germano de Defensa, Boris Pistorius.

Los países occidentales multiplicaron en los últimos días sus anuncios de ayuda militar a Ucrania, provocando la irritación de Moscú. Zelenski mantuvo previamente encuentros en Roma con el presidente italiano, Sergio Mattarella, y con la jefa de gobierno, Giorgia Meloni, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad. Se trata de su primera visita a Italia, un país miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN, desde el inicio de la guerra.