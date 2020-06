Descarta gobierno de Puebla pacto político para enfrentar Covid-19

“Cada quien cumple sus funciones en el ámbito de su competencia, no le metan el ingrediente grillo a los temas, no le metan, es hora de que todos colaboren de buena fe, ustedes, prensa”, respondió el gobernador Miguel Barbosa Huerta al ser cuestionado sobre la posibilidad de firmar un pacto político para que el ayuntamiento de Puebla, empresarios y otros sectores sociales se sumen a las acciones para frenar el incremento de casos de Covid-19.

En videoconferencia de prensa, el mandatario exhortó a los empresarios, a los ayuntamientos y a la sociedad en general a sumarse al “Pacto Comunitario”, que no será un documento, sino el compromiso de todos los sectores para participar en el ámbito de sus competencias en disminuir los contagios del coronavirus.

“Cada quien cumple sus funciones en el ámbito de su competencia, no le metan el ingrediente grillo a los temas, no le metan, es hora de que todos colaboren de buena fe, ustedes, prensa, tú Sol de Puebla, que ya colaboren de buena fe en este momento tan complicado, es un momento en que todos tienen que colaborar y que cada orden de gobierno cumpla con sus funciones”, dijo.

Miguel Barbosa aseguró que este “Pacto Comunitario” no es un asunto político, pero sí uno de buena fe que tiene que ver con promover acciones relacionadas con el confinamiento, sana distancia, uso de cubrebocas y para que la reactivación económica se dé cuando haya condiciones en Puebla.

“No es un asunto de acuerdos, no es un asunto de que si la economía formal lo hace o va a hacer hasta que la economía informal también lo haga, no se trata de eso, estamos en una crisis muy grave de salud pública, donde está en riesgo la salud y la vida de las poblanas y poblanos, la verdad yo agradezco esta disposición, pero no nos comunicamos bien cuando piensan que se trata de acuerdos políticos, sociales, no, es un asunto de buena fe”, indicó.

Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado en el que indica que se sumará al “Pacto Comunitario”, pero también llama al gobierno estatal a que éste sea incluyente con la economía informal, que ya está instalada.

