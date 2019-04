Blindan Policía Federal e INM la frontera sur

TAPACHULA.- Elementos del Instituto Nacional de Migración ( INM) tomaron las entradas y salidas de Tapachula en un fuerte operativo de búsqueda de migrantes que intenten ingresar a territorio mexicano sin documentos.

Los oficiales migratorios están acompañados de integrantes del grupo táctico de la Policía Federal en dos puntos: la entrada que conecta con Centroamérica, en la carretera internacional Tapachula- Talismán, y la parada de la estación conocida como Viva México, en el ejido de ese mismo nombre.

Luego de que el gobierno federal diera a conocer la nueva dinámica que permite a centroamericanos adquirir una Tarjeta de Visitante Regional, los operativos se han intensificado en la franja fronteriza con Guatemala.

La movilización de agentes migratorios y policías también responde a las demandas de sectores empresariales y sociedad en general que piden se coloquen más filtros de ingreso al país.

Los oficiales tienen la instrucción de no permitir el tránsito de migrantes centroamericanos y cubanos que no garanticen su legal estancia en el país y, por lo tanto, no pueden continuar con camino.

En el dispositivo de seguridad también están involucrados elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Policía Fronteriza y Policía Especializada, quienes tienen la instrucción de combatir al crimen organizado y garantizar la seguridad en el municipio.

Sectores empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Costa de Chiapas, a través de su presidente, José Antonio Toriello Elorza, han criticado en diversas ocasiones el discurso del gobierno federal de manejar una frontera de puertas abiertas, por lo que estos operativos dan respuesta a sus necesidades.

Los elementos del INM también han desplegado redadas en hoteles de la localidad, como ocurrió el pasado martes al mediodía, cuando irrumpieron en un hotel localizado en la zona centro para llevarse a decenas de cubanos y centroamericanos que estaban al interior.

ENCINAS ATIENDE A MIGRANTES

Al realizar una gira de trabajo y de supervisión de atención a migrantes en Tapachula, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se reunió con los presidentes municipales de la zona fronteriza Mapastepec, Suchiate, Huixtla y Tapachula, a fin de coordinar acciones con las dependencias federales.

La Secretaría de Gobernación afirmó que la visita del funcionario se dio con el objetivo de mejorar las condiciones y brindar garantías a las personas migrantes que se encuentran en el país.

Ademas, realizó una revisión en sitios donde se les brinda atención y se fortaleció la relación interinstitucional entre las dependencias encargadas de esas tareas.

Encinas Rodríguez recorrió el anexo de la Estación Migratoria Siglo XXI, así como el albergue de Mapastepec en Chiapas, para corregir los aspectos que fueran necesarios, además de verificar condiciones de salud y vacunación.

La Segob aseguró que la labor interinstitucional, con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y las secretarías federales de Relaciones Exteriores, de Salud, de Bienestar y de Seguridad, así como la Coordinación Nacional de Protección Civil, es permanente.