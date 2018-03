Edil pide al Presidente reforzar seguridad para Acapulco

ACAPULCO, Gro.- El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre solicitó al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, una inversión de recursos importante y más apoyo policiaco para el puerto con la finalidad de disminuir la violencia en la ciudad, esto durante la inauguración de la Convención Bancaria en la zona Diamante de este destino de playa.



Entrevistado luego de supervisar una fuga de agua en la avenida Farallón, el primer edil dijo que probablemente fue la última vez que vio a Peña Nieto en un acto público como presidente de la República, por ello aprovechó también para agradecerle el apoyo que ha brindado a la ciudad en diversos rubros.

“Parece ser que es el último evento público en que nos vemos, él como Presidente y yo como alcalde, y lo que hicimos es agradecerle el trabajo coordinado que se está haciendo y también le solicitamos una inversión importante para disminuir el tema de la violencia” expresó.

Velázquez Aguirre, dijo que en su breve charla con Peña Nieto le comentó que en Acapulco el tema de la seguridad es lo que más le preocupa y ante ello, insistió en una inversión importante para salir adelante como en su momento se hizo en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.

En otro tema, sobre la petición que hizo David Jiménez Rumbo a la dirigencia nacional del PRD para que dé a conocer el resultado de las encuestas que supuestamente colocaron a Joaquín Badillo Escamilla en primer lugar para la alcaldía del puerto, Evodio Velázquez coincidió y dijo que este proceso se debe transparentar.

“Di mi opinión, debió de ser una interna porque el voto duro del PRD es fuerte, lo que hará el alcalde es ponerse a trabajar. No me voy a distraer en temas electorales y me pondré a hacer bien mi trabajo, mi corriente, mi fuerza política estará atenta a debatir para ver qué determinará”, señaló.

Insistió que deben revisarse las encuestas y hacerse públicas para transparentar el método, porque es la única forma de que los inconformes sepan cómo se realizaron y puedan despejar todas sus dudas al respecto.