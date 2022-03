El 11 de abril juez federal decidirá asunto del Bronco

El próximo 11 de abril será cuando el Juez Federal pueda determinar si es competente para atraer el caso del ex Gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

El Juez penal federal Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo deberá convocar para tres asuntos, informó Gabriel García, abogado del Bronco.

Te recomendamos: Caso de El Bronco pasa a lo Federal; defensa califica de infundada su detención

"Una audiencia para tres cosas, la admisión de la competencia, es decir, el juez tiene que resolver en esa audiencia si acepta o no la competencia declinada por el juez local; dos, la convalidación o no de los actos que ya llevó a cabo el juez de control local; y tres, la continuación del procedimiento".

El expediente del asunto del Bronco es el 174/2022 y fue remitido por el Juez de Control de Nuevo León Carlos Alberto Salas González el viernes pasado cuando se declaró incompetente para llevar el caso.

Justicia Adalina Dávalos, esposa del Bronco, consigue amparo del juez contra orden de aprehensión

El miércoles de la semana pasada un día después de que fue detenido Rodríguez Calderón, el Juez Salas lo vinculó a proceso y dictó prisión preventiva, pero luego se declaró incompetente para que la justicia Federal asumiera el caso.

Al ex Gobernador se le acusa de utilizar recursos de procedencia ilícita en la búsqueda de firmas por más de 500 burócratas estatales, para que fuera candidato independiente a la presidencia de la República en 2018.

Por otra lado, el abogado defensor Gabriel García, informó que el Bronco rechazó ratificar el juicio de amparo que el martes le otorgó el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal del Estado,

"Me comentó que habían venido en la madrugada unos actuarios del Poder Judicial, del Juzgado creo que Segundo de Distrito, a notificarle de ese amparo, él ya sabía que ese amparo no era promovido por su equipo de defensa y no ratificó la presentación de ese amparo", comentó el abogado defensor.

Y en el tema del problema médico que enfrenta, Rodríguez Calderón prefiere que su médico de cabecera lo atienda dentro del Cereso, pues no está en riesgo su vida.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“A consideración del ingeniero él no siente que sea necesario trasladarlo. Por eso me pidió traer a su médico de cabecera, al gastroenterólogo y ya se tomará una decisión.No existe la posibilidad de un traslado urgente porque esté en peligro su salud”.