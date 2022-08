Hay cinco detenidos más por incendios en Guanajuato: Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, dio a conocer que habrían sido detenidas cinco personas más que participaron en los incendios de vehículos y Oxxos ocurridos la semana pasada en el estado.

"Lo que yo les puedo decir, y ya me estoy arriesgando, porque no me corresponde a mí anunciarlo, pero es muy probable que ya tengamos a otros detenidos, otros cinco detenidos que participaron en otra zona del estado", dijo el mandatario estatal.

Durante su visita a Irapuato, Rodríguez Vallejo detalló que los 16 detenidos hasta el momento serán acusados de terrorismo, delito que se sumaría los imputados desde el día de su detención, como portación de armas de fuego, por ejemplo.

El gobernador de Guanajuato dijo que hasta el momento no cuentan con elementos para decir si fue un ataque dirigido en contra de la entidad, pero sí puede asegurar que la violencia fue en reacción a un operativo implementado en Jalisco.

"Nosotros lo entendemos como una reacción al operativo en Jalisco", dijo el gobernador guanajuatense, quien resaltó la respuesta que tuvieron policías municipales y estatales, quienes hicieron las detenciones de los presuntos implicados en los incendios ocurridos la noche del martes nueve de agosto en al menos 14 municipios del estado.

La tarde del martes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaron un operativo en Jalisco, debido a una reunión entre integrantes del crimen organizado.

La movilización de la fuerzas federales desató enfrentamientos armados, así como la quema de comercios y vehículos tanto en Jalisco como en Guanajuato, donde las represalias se extendieron por varios municipios.

De acuerdo con el informe brindado este lunes por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional y Sedena, están plenamente identificados los generadores de violencia que actuaron en los estados afectados la semana pasada.

