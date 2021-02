Sicario abandonado tras balacera en Zapopan no rebasaba los 22 años

El Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, informó que el sujeto que falleció en la balacera del pasado lunes en el restaurante Los Otates, en Real Acueducto, en el municipio de Zapopan, ya fue entregado a sus familiares, y de acuerdo a las primeras investigaciones, no contaba con antecedentes penales ni órdenes de aprehensión.

“Ya está identificado. Ya se llevó a cabo la identificación oficial por parte de los familiares. Hasta el momento no se ha registrado alguna orden de aprehensión anterior. Es una persona joven de 21 a 22 años aproximadamente, según datos que me fueron suministrados. En este momento no hay alguna orden de aprehensión o algún hecho con lo que se le relacione. Sin embargo, la investigación continúa”.

De acuerdo a las investigaciones, el fallecido pertenecía al grupo delictivo que llegó al establecimiento que provocó el enfrentamiento, en el que dos meseros resultaron lesionados, y un comensal fue privado de la libertad.

En videos difundidos en redes sociales se observa a uno de los sicarios con playera roja en el momento en que saca arrastrando a su cómplice del negocio. En otro video se aprecia que entre varios los suben a la caja de una camioneta pick up y posteriormente escaparon.

Minutos más tarde, los delincuentes tiraron a su compañero en un hospital privado de la colonia El Colli, en el municipio de Zapopan. Los médicos que salieron para atenderlo, sólo confirmaron el deceso por varios impactos de bala.

Poco después, una mujer se presentó al hospital e identificó al fallecido como su esposo. Dijo a las autoridades que le habían hablado para decirle que el hombre estaba herido en dicho nosocomio.

Sobre los lesionados, indicó que los dos meseros ya fueron dados de alta, mientras que el policía sigue internado en un hospital privado.

