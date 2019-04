Versiones contradictorias en muerte de joven que cayó de piso 14

Monterrey, N. L- La muerte de un joven comerciante que cayó desde un piso 14 de un edificio, provoca versiones contradictorias entre Seguridad Pública estatal y la Fiscalía de Nuevo León.

De esta manera, el secretario de Seguridad estatal, Aldo Fasci, asegura que los policías de Fuerza Civil no están involucrados en el asunto y que los detenidos son adscritos a la Dirección General de Investigaciones, una oficina que está en vías de desaparición del organigrama gubernamental.

Sin embargo, el vicefiscal Luis Orozco detalló que de los cinco detenidos dos son de la DGI y tres de Fuerza Civil, aunque aparentemente podrían ser todos de Seguridad Pública estatal, pero se investiga.

El domingo en la madrugada de un edificio en el centro de Monterrey, un joven comerciante de 25 años de edad cayó desde el piso 14 y presuntamente habrían acudido los policías con una orden de detención apócrifa para chantajearlo.

Pero el secretario de Seguridad que en principio aceleró eran cinco los detenidos y otro prófugo, todos de su corporación, hoy de retracta.

"No, no son elementos de Fuerza Civil, son elementos de la Dirección General de Investigaciones, que no depende de Fuerza Civil, dirección que está en proceso de desaparición".

"Los otros dos que sí son de Fuerza Civil, no están detenidos, esos llegaron por una llamada de auxilio, llegaron a apoyar una situación y ellos no están detenidos", asume Fasci.

El Vicefiscal desmiente al funcionario: "Son cinco personas (detenidas), aparentemente son todos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, estamos investigando si hubo alguna participación de más personas por lo menos una más, hasta el momento tenemos información de seis personas directa o indirectamente involucradas", explica Luis Enrique Orozco.

"Son dos elementos de la Dirección General de Investigaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que están detenidos a disposición del Ministerio Público, además de tres personas que de alguna forma pudieron haber favorecido o ayudado.

"La información que tenemos es que son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal propiamente de la institución Fuerza Civil.Estamos en el proceso de documentar su antigüedad y el grado de participación que estas personas pudieran haber tenido", asevera el Vicefiscal.

Inclusive, Orozco dice que de acuerdo a las investigaciones hay otra persona que fue agredida por los elementos de la DGI y que fue la que hizo la denuncia y llevó a la detención de los elementos de Investigaciones.

Los elementos de Fuerza Civil que fueron aprehendidos en el lugar, algunos de ellos vestidos de civil, fueron identificados como: Pedro ´´J´´; Héctor ´´D´´; José ´´S´´; César ´´S´´; Carlos ´´C´´, quienes tripulaban la unidad FC1998. Otro está prófugo.