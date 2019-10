Advierten de “fuego amigo” en Morelos

CUERNAVACA. Ni el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz, ni el secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, se atrevieron a comentar de los señalamientos en contra del encargado de la política interna y sus vínculos con Javier

Duarte como operador financiero. El delegado federal Hugo Eric Flores acusó que es información vieja pero con la intención de golpear a su equipo político y del círculo cercano al gobernador Cuauhtémoc Blanco, alentado seguramente por "fuego amigo y opositores".

Sobre la publicación en todas las editoras de Organización Editorial Mexicana, el enviado de Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el ataque esta dirigido "a nuestro grupo, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, pues es cercano al gobernador; es lamentable y por una información de hace tiempo, además de que es absolutamente falsa y hay evidentemente una mano de carácter política, que están informando de manera incorrecta".

Jose Manuel Sanz solicitó respetar su silenció "de ese tema no voy a comentar nada, me estaban informando allí de lo que apareció pero no tengo ningun comentario".

Mientras que Pablo Ojeda ayer no acudió a su oficina en casa de gobierno, y su ausencia fue evidente, porque sus escoltas no estaban en el lugar que acostumbran.

Por su parte, diputados locales coincidieron en esperar la resolución de la Fiscalía General de la República por las investigaciones al secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, antes de solicitar una posible remoción.

Por otra parte, el senador priísta Ángel García Yáñez confió en que dicho proceso se realice conforme a la Ley.