Candidato de Morena reconoce antecedentes criminales de su familia

MORELIA. Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, en Michoacán, reconoció que sí tiene familiares que son buscados por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), pero asegura que son parientes no cercanos. También reconoció el pasado criminal de su padre.

“Las personas que se mencionan (en el portal de la DEA), efectivamente son algún tipo de familia, pero no son mis hermanos, a excepción de mi padre… A lo mejor en su momento mi padre tuvo alguna situación, pero eso no lo tengo que contestar yo”, aseveró.

Edilberto Portillo, padre del candidato, fue procesado por tráfico de drogas aunque actualmente se encuentra en libertad.

Ayer se dio a conocer que el candidato morenista aparece en la lista de los más buscados por la agencia norteamericana, acusado de conspiración para traficar drogas.

Sobre su aparición en el listado, el candidato negó ser culpable de cualquier delito, sin aportar alguna prueba más allá de señalar que cuenta con una carta de no antecedentes penales, que es parte de los documentos que pide el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) como requisito para registrar candidaturas.

“Antes de registrarme me solicitaron documentos como lo es mi carta de antecedentes no penales, la que entregué en tiempo y forma. Creo que de haber tenido alguna situación de ese tipo, pues ahí en ese momento se me hubiera requerido”, comentó el candidato.

Sin embargo, el documento al que hace referencia el candidato sólo indica si una persona ha recibido o no una sentencia firme, emitida por un juzgado o tribunal, en el ámbito penal federal.

La Secretaría de Gobernación es la encargada de rastrear al interesado en la Base de Datos del Archivo General de Sentenciados y emitir la constancia con base en los resultados que arroje esa búsqueda. Por tanto, contar con la constancia no implica que una persona no esté siendo investigada por una autoridad extranjera o incluso al interior del país por delitos del fuero común.

Aun en delitos del ámbito federal, si la persona no ha recibido sentencia, no aparecerá en esa base de datos.

En la lista de la DEA también figura Marcelino Portillo Jaramillo, a quien Rogelio Portillo reconoce como su familiar, pero niega que sea su hermano pese a la coincidencia de apellidos.

El candidato morenista sostuvo que sus adversarios utilizan esta noticia para descarrilar su candidatura, ya que asegura que va adelante en la carrera por la presidencia municipal.

“Es una táctica muy desleal de parte de mis adversarios porque saben que vamos a ganar y están utilizando esta noticia para desprestigiarnos, para denostarnos”, dijo.

Aseguró que se dedica al entretenimiento, a la distribución de agua purificada en tres municipios y al cultivo de melón, sandía y papaya. “Entre todas actividades, generamos más de un centenar de empleos y por eso la gente me conoce, por ser una gente de trabajo y no un delincuente”.

Reconoció haber vivido en Estados Unidos, donde asegura que trabajó en una fábrica de pieles y artículos religiosos, pero ya lleva 16 años viviendo en Huetamo.





Con información de Manrique Gandaria