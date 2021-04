Alcaldesa de Hermosillo se disculpa por llamar “taradas” a feministas

La alcaldesa de Hermosillo, Célida López Cárdenas se disculpó por las descalificaciones que lanzó contra el movimiento feminista y la lucha por la despenalización del aborto, en una reunión privada, cuyo video se viralizó en redes sociales.

En su cuenta de Twitter, la presidenta municipal de la capital sonorense, aceptó que cometió un error a utilizar descalificativos contra diferentes pensamientos o expresiones, en especial contra mujeres.

➡️ SEP lanza convocatoria para ilustrar libros de texto sin paga, redes reaccionan

“Ante la grave ofensa que cometí por señalar con adjetivos descalificativos a las mujeres que defienden la despenalización del aborto, deseo reconocer mi falta de responsabilidad. No es aceptable, no de una mujer que siempre ha exigido se respete y reconozca a nuestro género”, dijo la edil morenista.

Lamento profundamente mi error y pido perdón por ello a quién haya ofendido. La libertad de expresión para las autoridades tiene límites cuando lastimamos a otra o a otro. — CELIDA LOPEZ (@CelidaLopezc) March 31, 2021

López Cárdenas reconoció que forma parte de un partido político que se compromete con las causas de los ciudadanos, en especial mujeres y niñas.

“Milito en un movimiento plural, abierto, incluyente, transparente y comprometido con las causas del pueblo, en especial con las mujeres y niñas y quienes lo integramos, buscamos todos los días transformar a México”, agregó.

La alcaldesa de Hermosillo reiteró sus disculpas al movimiento feminista y aseguró que la libertad de expresión termina cuando se ofende a otras personas y que la autoridad debe ser ejemplo del respeto.

En este video, Célida López cuestiona la lucha para la despenalización del aborto y menciona que las mujeres tienen control de su cuerpo al “cerrar o abrir las piernas”; y a las mujeres que portan el pañuelo verde en señal de apoyo al movimiento las llamó “taradas”.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia a la alcaldesa, quien buscará la reelección este 6 de junio, exponiendo sus ideales en contra de la interrupción del embarazo, diciendo que las mujeres tienen el control de su cuerpo, y en ese sentido, la decisión de “abrir o cerrar las piernas”.

“Abres las piernas o las cierras y estás tomando absoluto control de tu cuerpo, de verdad, es que hay que decidir sobre nuestro cuerpo, yo las escucho y digo ‘y estas taradas no es posible que digan eso’, pues si eres la que tú tomas la decisión, y luego quieren andar abortando pues, con el trapo verde a todo motor”, externó.

Quee triste que en pleno 2021 una figura con un cargo como ella diga esto con tanta seguridad! shame on you CELIDA LOPEZ https://t.co/paqC5ZTRUp — Mapa (@lamapamo) March 30, 2021

Cabe destacar que no es la primera vez que López Cárdenas expresa estar en desacuerdo con el movimiento feminista, pues cuando ocurrieron las manifestaciones en las instalaciones del Poder Judicial, pidió que se les investigara y se les procesara judicialmente.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Ante lo dicho por la política morenista, las redes sociales reaccionaron y criticaron López Cárdenas