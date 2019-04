Barbosa exige sanción contra Armenta por ataque

Por su supuesta participación en un complot en su contra, el senador con licencia, Alejandro Armenta Mier, debe ser sancionado ya por el partido Morena, consideró el candidato a la gubernatura del estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa Huerta.

Luego de revelarse audios en los que supuestamente la expanista, Violeta Lagunes, el director del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (Soapama), Edgar Moranchel, y Armenta Mier idean un plan para perjudicarlo, Barbosa Huerta estimó que ya es momento de que el partido Morena, que a través de la Comisión de Honor y Justicia inició un procedimiento sancionador que podría derivar en la expulsión en contra de este último, intervenga.

“Yo creo que sí, sí deben actuar los órganos internos”, expresó en entrevista durante su gira por Xicotepec de Juárez.

Y es que aunque intentó minimizar el hecho atribuyendo las versiones a posibles “bromas”, reconoció su molestia por el ataque personal del que fue objeto, “no veo porqué deben llegar a tanto, la política siempre se ha quedado en el rango de la competencia pero no este tipo de intenciones… me sorprende de Alejandro”, completó.

Sin embargo, continuó, no va a aprovecharse de la situación para lucrar políticamente, pues dijo que será la gente la que la valore, “sí me causó estupor que lo hayan hecho, sí, pero no me voy a victimizar, que la gente califique el comportamiento de cada quien”, añadió.

En otros temas, Barbosa Huerta lamentó que es el único candidato a la gubernatura del estado que está haciendo visitados por todo el estado haciendo campaña y de paso, llamó al candidato del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), Enrique Cárdenas, a deslindarse de la “guerra sucia” que han emprendido en su contra figuras públicas como el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán y Javier Lozano Alarcón.

Finalmente, durante su visita por Xicotepec de Juárez reconoció que existe una situación de inseguridad en la región por la que llamó a los gobiernos estatal y federal a tomar medidas para combatir a la delincuencia en la zona y se comprometió a que en caso de convertirse en gobernador, se coordinará con el mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García, para blindar a Puebla.